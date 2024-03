Onde assistir a Espanha x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (22), no Estádio Olímpico de Londres; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em partida amistosa, Espanha e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Classificada para a Eurocopa, a Espanha terá o seu primeiro compromisso em 2024. Após encarar a Colômbia, a "La Furia" terá pela frente o Brasil, na próxima terça-feira (26), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Do outro lado, a Colômbia segue invicta nas Eliminatórias Sul-Americanas, com três vitórias e três empates nos primeiros seis jogos disputados. A última vez que os colombianos entraram em campo foi no amistoso contra o México e venceram por 3 a 2 em dezembro de 2023.

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Pau Torres e Grimaldo; Rodri, Merino e Fabián Ruiz; Nico Williams, Morata e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Colômbia: Ospina; Daniel Muñoz, Lucumí, Mina e Cristian Borja; Kevin Castaño, Jefferson Lerma e James Rodríguez; Luis Díaz, Jhon Arias e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Desfalques

Espanha

Sem desfalques confirmados.

Colômbia

Cuadrado, Mina, Uribe e Sánchez estão lesionados.

Quando é?