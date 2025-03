Onde assistir a Dinamarca x Portugal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga das Nações 2025

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (20), no Estádio Parken; confira a transmissão e outras informações do jogo

Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Parken, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em busca do segundo título da Liga das Nações, Portugal conquistou a classificação para as quartas de final após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo 1, com 14 pontos. Invicta no torneio, a seleção portuguesa acumula quatro vitórias e dois empates.

Por outro lado, a Dinamarca terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 4, com oito pontos, oito a menos que a líder Espanha. Em seis jogos disputados, registra duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Aproveitamento de 44%.

Prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Mads Roerslev, V. Nelsson, J. Vestergaard, Victor Kristiansen; M. Hjulmand, Christian Eriksen, Nørgaard; Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg e Isaksen.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Rúben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, J. Neves, Vitinha, Bernardo Silva (João Félix), Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

Desfalques

Dinamarca

Sem desfalques confirmados.

Portugal

João Cancelo e Otávio estão fora.

Quando é?