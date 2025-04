Onde assistir a Deportivo Táchira x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quinta-feira (3), no Estádio Pueblo Nuevo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Deportivo Táchira e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Internacional por 1 a 1 na estreia do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca do quarto título do torneio, o Rubro-Negro fará a sua 21ª participação no torneio. Além do Fla e Deportivo Táchira, estão no Grupo C Central Córdoba e LDU.

Por outro lado, o Deportivo Táchira, atual campeão venezuelano, já disputou 26 vezes a Libertadores, mas nunca foi campeão. Para o confronto, o técnico Edgar Pérez Greco terá o retorno de Maurice Cova.

"Flamengo é um time que está estruturado, montou sua estrutura também para poder conquistar a Libertadores. Estamos nos preparando para competir. O Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul, então sabemos da qualidade dos seus jogadores e também do seu treinado", afirmou o técnico Edgar Pérez Greco ao GE.

"São duas realidades diferentes, então temos que competir com nossa torcida aqui em San Cristóbal. Vimos os últimos jogos deles, observamos o torneio brasileiro que é muito competitivo, que é uma das melhores ligas do mundo e esperamos estar à altura", completou.

Prováveis escalações

Deportivo Táchira: Camargo; Rosales, Carlos Vivas, Maidana, Hernández; Juan Requena, Calzadilla, Sosa, Cova, Saggiomo; Castillo.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortíz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Gerson (Luiz Araújo); Michael, Plata e Bruno Henrique.

Desfalques

Deportivo Táchira

Leandro Fioravanti, Jean Franco Castillo e Lucas Cano estão machucados.

Flamengo

Plata, Gerson, Danilo e Arrascaeta são desfalques.

Quando é?