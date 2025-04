Onde assistir a Defensa y Justicia x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello; confira a transmissão e outras informações do jogo

Defensa y Justicia e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Buenos Aires, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a goleada sofrida para o Argentino Juniors por 4 a 1 no Campeonato Argentino, o Defensa y Justicia volta suas atenções para a Sul-Americana. Na lanterna do Grupo B, com um ponto, a equipe empatou com o Cerro Largo sem gols.

Por outro lado, o Vitória vem de uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pelo Brasileirão. Na estreia da Sul-Americana, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Universidad de Quito. Para o confronto fora de casa, o técnico Thiago Carpini contará com Matheusinho à disposição. No entanto, apesar de ter viajado com o elenco, o jogador ainda não tem a titularidade garantida.

Prováveis escalações

Defensa y Justicia: Bologna; Cannavó, Lucas Ferreira, Balanta, Damián Perez, Gutiérrez, César Pérez, Schamine, Togni, Miritello e Francisco González.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos, Hugo, Ricardo Ryller, Baralhas, Matheuzinho, Erick e Janderson.

Desfalques

Defensa y Justicia

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Renato Kayzer segue fora.

Quando é?