Onde assistir a Cuiabá x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (15), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela terceira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em sétimo lugar, com quatro pontos, o Cuiabá volta a campo buscando entrar no G-4. Até o momento, o Dourado venceu o Volta Redonda por 1 a 0 e empatou com o Avaí por 2 a 2 nos dois primeiros jogos disputados.

Por outro lado, o Athletico-PR quer manter os 100% de aproveitamento na Série B. Na liderança com seis pontos, o Furacão já venceu o Paysandu e o Criciúma por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cuiabá: Pasinato, Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur, Sander, Lucas Mineiro, Denilson, Lucas Cardoso, Pedrinho, Max, Derik Lacerda.

Athletico-PR: Mycael; Palacios, Habraão, Léo e Fernando; Felipinho, Raul e Bruno Zapelli; Velasco, Luiz Fernando e Alan Kardec.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Dudu e Julimar estão machucados.

Quando é?