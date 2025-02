Onde assistir a CSA x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CSA e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Pernambuco) e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado do Campeonato Alagoano após ser derrotado nos pênaltis para o ASA por 3 a 2, o CSA volta suas atenções para a disputa do Nordestão. Em terceiro lugar do Grupo B, com seis pontos, a equipe registra duas vitórias e uma derrota.

Por outro lado, o Náutico está na briga para entrar na zona de classificação para as quartas de final do Nordestão. Em quinto lugar, o Timbu tem a mesma pontuação que o Ceará, equipe que fecha o G-4. Em três jogos disputados, soma uma vitória, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 44% no torneio.

Prováveis escalações

CSA: Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Vander e Brayann; Guilherme Cachoeira e Igor Bahia.

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Léo Coltro e Igor Fernandes; Sousa, Auremir, Wenderson (Marco Antônio) e Patrick Allan; Samuel Otusanya (Hélio Borges) e Paulo Sérgio.

Desfalques

CSA

Roberto está machucado.

Náutico

Odivan está lesionado.

Quando é?