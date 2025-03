Onde assistir a CSA x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CSA e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após vencer o Tuna Luso por 5 a 0, o CSA volta suas atenções para a disputa do Nordestão. O Azulão está em primeiro lugar do Grupo B, com dez pontos

"Nós vamos ter dificuldade e vai ser grande... Temos que nos preocupar com aquilo que podemos apresentar dentro do jogo. É lógico que vamos estudar, imaginar de que forma o Rogério possa colocar suas ideias dentro do jogo, das características dos atletas que estão disponíveis pra ele, para tentarmos neutralizar alguns pontos fortes deles e desenvolver o nosso. Sempre estudamos para dificultar o adversário. Mas o que mais nos importa é o nosso jogo.", afirmou o técnico Higo Magalhães.

Por outro lado, o Bahia vem triunfo sobre o Vitória por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Na Copa do Nordeste, o Tricolor aparece na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos, três a menos que o rival. Vale lembrar que o time de Rogério Ceni tem dois jogos a menos disputados.

Prováveis escalações

CSA: Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão, Enzo; Nicola, Camacho, Vander, Brayann; Tiago Marques, Guilherme Cachoeira.

Bahia: Danilo Fernandes; Gabriel Xavier, Kanu, David Duarte, Iago Borduchi; Erick, Acevedo, Rodrigo Nestor; Cauly, Ademir (Pulga), Willian José.

Desfalques

CSA

Jeferson e Roberto seguem no departamento médico.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?