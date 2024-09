Onde assistir a Cruzeiro x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana após eliminar o Libertad no meio da semana, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelo G-6, com 42 pontos, a Raposa não terá a estreia de Fernando Diniz no torneio nacional. Suspenso, por ter sido expulso ainda como técnico do Fluminense, a equipe será comandada pelo auxiliar Eduardo Barros.

Por outro lado, o Vasco está focado no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, que acontecerá na próxima quarta-feira (2). No Brasileirão, a equipe carioca ocupa uma posição intermediária na tabela, com 35 pontos. Na última rodada, perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor), Lucas Piton, Hugo Moura, Sforza, Payet (Philippe Coutinho), Emerson Rodríguez, David e Vegetti.

Desfalques

Cruzeiro

Fernando Diniz e João Marcelo vão cumprir suspensão, enquanto Juan Dinenno, Japa, Rafa Silva e Vitinho estão machucados.

Vasco

Jair e Paulinho estão em transição física. Já Estrella e Adson estão no DM.

Quando é?