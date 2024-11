Onde assistir a Cruzeiro x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (06), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 21h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a final da Copa Sul-Americana após vencer o Lanús por 2 a 1, o Cruzeiro agora foca na disputa do Brasileirão. Atualmente em oitavo lugar com 44 pontos, a Raposa busca se recuperar no campeonato nacional. A equipe não vence há seis partidas, acumulando três empates e três derrotas.

Por outro lado, o Flamengo, que disputará a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG no próximo domingo (10), vai poupar Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley para a decisão. No Brasileirão, o Rubro-Negro ocupa a quarta posição, com 55 pontos e um aproveitamento de 59%.

Mais artigos abaixo

Em 82 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 32 vitórias, contra 28 do Cruzeiro, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo (Zé Ivaldo), Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Álvaro Barreal, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Flamengo: Rossi, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

Desfalques

Cruzeiro

Dinenno está no departamento médico.

Flamengo

Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley vão ser preservados.

Quando é?