Final da Copa Sul-Americana 2024: quando é, estádio, sede, onde assistir e mais do mata-mata

Conmebol definiu a data da decisão de 2024; confira

A final da Copa Sul-Americana é um evento esportivo de destaque no cenário sul-americano. A competição reúne clubes de diversos países da América do Sul, mas apenas duas equipes competirão pelo título. Na edição de 2023, a LDU bateu o Fortaleza na decisão após uma disputa de pênaltis e ficou com o troféu.

À medida que o tempo passa, a edição da Copa Sul-Americana 2024 caminha para jogos decisivos. Confira todas as informações já divulgadas.

