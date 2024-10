Copa do Brasil

Flamengo, Corinthians, Vasco e Atlético-MG disputam vaga na final da Copa do Brasil, marcada para os dias 3 e 10 de novembro

Falta pouco para o grande campeão da Copa do Brasil 2024 ser conhecido e a expectativa só cresce. Corinthians, Flamengo, Atlético-MG e Vasco seguem na disputa pelo título, com as semifinais já em andamento, começando a definir quem terá a chance de levantar a taça e garantir a premiação milionária.