Onde assistir a Cruzeiro x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (14), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Botafogo estreiam no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (14), às 17h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Alianza Petrolera por 3 a 3 na Sul-Americana, o Cruzeiro volta as atenções para a estreia no Brasileirão. Na ultima temporada, após brigar contra o rebaixamento, a equipe mineira terminou o ano com 47 pontos e com uma vaga na Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Botafogo busca a primeira vitória sob o comando do técnico Artur Jorge. Na estreia, o Alvinegro foi derrotado na altitude para a LDU de Quito por 1 a 0 na Libertadores. No Brasileirão de 2023, a equipe carioca brigava pelo título do torneio, mas terminou a seis pontos do campeão Palmeiras, após liderar por 31 rodadas.

Mais artigos abaixo

No retrospecto geral, o Cruzeiro soma 30 vitórias, contra 19 do Botafogo, além de 28 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, Neris (João Marcelo) e Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero e Mateus Vital; Matheus Pereira, Dinenno e Arthur Gomes (Gabriel Veron).

Botafogo: Gatito Fernández; Ponte, Lucas Halter, Barboza (Bastos), Hugo; Luiz Henrique, Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Tchê Tchê), Jeffinho (Romero); Júnior Santos, Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Desfalques

Cruzeiro

Japa e Rafael Bilu seguem machucados.

Botafogo

Marçal, Eduardo e Savarino estão no departamento médico.

Quando é?