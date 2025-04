Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo na última rodada, o Cruzeiro tenta engatar uma reação no Campeonato Brasileiro para afastar o momento de instabilidade. Com quatro pontos conquistados em quatro jogos, a equipe ocupa a parte intermediária da tabela. Até aqui, venceu o Mirassol por 2 a 1 na estreia, foi derrotada pelo Internacional por 3 a 0 e, na sequência, empatou com o Tricolor no Mineirão.

Por outro lado, o Bahia busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Com três pontos conquistados, o Tricolor baiano empatou por 1 a 1 com Corinthians e Mirassol, além de um 2 a 2 diante do Santos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Yago Felipe, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Desfalques

Cruzeiro

Matheus Henrique segue no DM.

Bahia

Caio Alexandre e Arias vão cumprir suspensão.

Quando é?