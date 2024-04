Onde assistir a Cruzeiro x Alianza Petrolera ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Alianza Petrolera se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 21h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Depois de perder o título do Campeonato Mineiro para o rival Atlético-MG, o Cruzeiro volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Na primeira rodada, a Raposa empatou com a Universidad de Quito sem gols. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com um ponto.

Do outro lado, o Alianza Petrolera foi derrotado em casa pelo Unión La Calera por 1 a 0. Na lanterna do grupo, a equipe busca conquistar seus primeiros pontos e até mesmo sua primeira vitória no torneio.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes) e Matheus Pereira; Mateus Vital (Robert); Arthur Gomes (Barreal) e Dinenno.

Alianza Petrolera: Matías Ibáñez; Ferrario, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra e Diego Ulloa; César Pérez e Aued; Hauche, Soldano e Axel Encinas; Gigliotti.

Desfalques

Cruzeiro

Japa e Rafael Bilu estão machucados.

Alianza Petrolera

Sem desfalques confirmados.

Quando é?