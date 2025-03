Onde assistir a Croácia x França ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga das Nações 2025

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (20), no Estádio Poljud; confira a transmissão e outras informações do jogo

Croácia e França se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Poljud, pelo jogo de ida quartas de final da Liga das Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada (confira a programação completa).

Atual vice-campeã da Liga das Nações, a Croácia busca seu primeiro título no torneio. Na edição atual, os croatas garantiram a classificação para as quartas de final ao terminarem na vice-liderança do Grupo 1, com oito pontos – seis a menos que o líder, Portugal.

Por outro lado, a França, campeã na temporada 2020-21, encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo 2, com 13 pontos. Em seis jogos disputados, acumulou quatro vitórias, um empate e uma derrota. O confronto de volta está marcado para o próximo domingo (23), no Stade de France.

Prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Jakic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Kovacic; Perisic, Sucic, Baturina; Kramaric.

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Camavinga; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

Desfalques

Croácia

Igor Matanovic e Luka Sacic são desfalques.

França

Sem desfalques confirmados.

Quando é?