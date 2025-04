Onde assistir a CRB x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), pela 3ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O CRB recebe o Volta Redonda na tarde desta quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Podendo assumir a liderança da competição, o CRB entra em campo no Rei Pelé com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento. Nas duas primeiras rodadas, o time alagoano venceu a Chapecoense e o Athletic, e ocupa neste momento a segunda posição, com seis pontos. O líder Cuiabá, que já disputou a terceira rodada, soma sete pontos.

Do outro lado, o Volta Redonda busca conquistar seus primeiros pontos na competição. A equipe carioca ocupa a 19ª colocação e ainda não pontuou no torneio.

Prováveis escalações

CRB: Matheus; Hayner, Henri, Segovia, Bahia; Meritão, Danielzinho e Lucas Maceió; Thiaguinho, David e Danielzinho. Técnico: Eduardo Barroca.

Volta Redonda: Drosny; Ynalã, Bahia, Fabrício; Robinho, Barra, Sanchez, Pierre; Lopes, Tocantins e Hyuri. Técnico: Rogério Corrêa.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?