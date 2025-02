Onde assistir a CRB x Moto Club ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Clubes se enfrentam pela terceira rodada do grupo A do torneio

CRB e Moto Club entram em campo nesta terça-feira (11), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo A da Copa do Nordeste 2025. A partida acontece no Estádio Rei Pelé e tem transmissão ao vivo do Premiere (veja a programação completa de futebol aqui).

Já classificado para as semifinais do Campeonato Alagoano, o CRB volta suas atenções agora para a Copa do Nordeste. Com dois empates até aqui no torneio, o time do técnico Umberto Louzer ocupa a quinta posição do grupo e tenta aproveitar o fator casa para conseguir sua primeira vitória.

O Moto Club, por sua vez, busca reagir. Sem vencer tanto no Campeonato Maranhense quanto na Copa do Nordeste, o clube do Maranhão está em penúltimo lugar da chave e mira uma reação para contornar o início ruim de 2025.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Miranda, Vitinho; Nathan Melo, Higor Meritão, Gegê; Vinícius Barata, Léo Pereira, Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer

Moto Club: Allan Thiago; Wesley, Maurício, Vitor Carvalho, Gustavo; Pedro Dias, Lucas Gomes, Danilinho; Lipek, Rick Sena, Luís Gustavo. Técnico: Zé Augusto

Desfalques

CRB

Sem ausências confirmadas.

Moto Club

Sem ausências confirmadas.

Quando é?