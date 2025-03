Onde assistir a CRB x Ferroviário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Ferroviário se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o ASA por 4 a 3 e conquistar o título do Campeonato Alagoano, o CRB volta suas atenções para a disputa do Nordestão, buscando se manter na zona de classificação do Grupo A. A equipe ocupa a quarta posição, com seis pontos, seis a menos que o líder Sport. Em cinco jogos, somou uma vitória, três empates e uma derrota.

Por outro lado, o Ferroviário vem de uma derrota por 2 a 1 para o Maracanã na disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Cearense. Na Copa do Nordeste, a equipe ocupa a sétima posição, com quatro pontos, dois a menos que o CRB, último time dentro da zona de classificação para as quartas de final.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Miranda e Vitinho; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

Ferroviário: Matheus Cavichioli, Kauê Leonardo, Wesley Junio, Iago Fabrício, Lucas Ramires, Gharib, Janeudo, Ciel, Allanzinho, Pablo Alves, Kevin Rivas.

Desfalques

CRB

Segovia está lesionado.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?