Onde assistir a CRB x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Botafogo-PB se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ no streaming (veja a programação completa).

Campeão Alagoano após vencer o ASA por 4 a 1 no placar agregado, o CRB volta as atenções para o mata-mata do Nordestão. A equipe conquistou a classificação após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 15 pontos, dois a menos que o líder Sport. Até o momento, soma quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Do outro lado, o Botafogo-PB, que empatou com o Sousa sem gols no primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano, terminou a primeira fase do Nordestão na terceira posição, também com 15 pontos e um aproveitamento de 62% no Grupo A.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino, Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Caio César, Gegê e Jorginho; Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Júlio Rusch, Thallyson e Bruno Leite; Gabriel Lima, Jean Silva e Jô. Técnico: Moacir Júnior.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 9 de abril de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL

Arbitragem: Leonilson Fernandes Trigueiro (árbitro), Lorival Candido e George Italo (assistentes), José Jaini (quarto árbitro)