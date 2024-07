Onde assistir a CRB x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos da Série B, o CRB volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. A equipe alagoana garantiu a classificação para as oitavas de final após eliminar o Rio Branco-AC (0 a 0), o Athletic Club (2 a 0) e o Ceará (2 a 0).

Do outro lado, o Atlético-MG vai em busca do terceiro título da Copa do Brasil após levantar o troféu em 2014 e 2021. Na atual edição do torneio, o Galo eliminou o Sport por 2 a 1 no placar agregado. Para o confronto, o técnico Gabriel Milito contará com os retornos de Rubens e Zaracho.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão (Gustavo Henrique), Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Atlético-MG: Matheus Mendes, Lyanco, Battaglia, Alonso; Arana; Otávio, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

CRB

Heron e Vitinho estão fora.

Atlético-MG

Everson e Alisson seguem no departamento médico, enquanto Fausto Vera já defendeu o Corinthians na Copa do Brasil 2024.

Quando é?

Data: quarta-feira, 31 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL

Arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Luanderson Lima e Marcelo Carvalho (assistentes), Lucas Canetto (quarto árbitro), Caio Max Augusto Vieira (VAR)