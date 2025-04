Onde assistir a Coritiba x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela terceira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Com 100% de aproveitamento na Série B, o Coritiba volta a campo em busca da terceira vitória consecutiva para se manter entre os primeiros colocados. Com seis pontos somados, o Coxa venceu o Vila Nova por 1 a 0 e a Chapecoense por 2 a 1 nas duas primeiras rodadas.

Já o Novorizontino, com quatro pontos, quer seguir invicto na competição. Na estreia, empatou com o Avaí por 1 a 1 e, na sequência, venceu o Volta Redonda por 1 a 0.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel; Diogo Batista, Aquino, Maicon e Zeca; Ruan Assis, Filipe Machado, Sebastián Gómez e Nicolas Careca; Coutinho e Josué.

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Luís Oyama, Dantas e Matheus Frizzo; Waguininho e Robson.

Desfalques

Coritiba

Alex Silva cumprirá suspensão.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?