Onde assistir a Corinthians x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video via streaming (confira a programação completa).

O narrador Galvão Bueno fará sua estreia no canal, trazendo toda a sua emoção e experiência. Ao seu lado, a equipe de comentaristas contará com Vanderlei Luxemburgo como convidado especial, além das análises de Rafael Oliveira e Nadine Basttos.

Após ser derrotado pelo Huracán por 2 a 1 na rodada de estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Em busca da recuperação, o Alvinegro empatou com o Bahia por 1 a 1 na primeira rodada.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Vasco vem de empate com o Melgar por 3 a 3 na rodada de estreia da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina venceu de virada o Santos por 2 a 1 em São Januário. O técnico Fábio Carille deve manter a base do time que vem atuando nos últimos jogos.

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians registra 47 vitórias, contra 25 do Vasco, além de 33 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Timão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho (Léo Mana), Gustavo Henrique, Felix Torres, Bidu (Hugo); Raniele, Carrillo, Martínez (Breno Bidon) e Igor Coronado (Ángel Romero); Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Tchê Tchê e Hugo Moura; Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Desfalques

Corinthians

Rodrigo Garro, Hugo Souza e Fabrizio Angileri seguem lesionados.

Vasco

David e Guilherme Estrella estão machucados.

Quando é?