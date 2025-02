Onde assistir a Corinthians x Universidad Central ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Pré-Libertadores 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Universidad Central se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da Pré Libertadores 2025. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para São Paulo) na TV aberta, com narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores e Ricardinho. Na TV fechada, a transmissão ficará por conta da ESPN, enquanto o streaming estará disponível no Globoplay (com sinal aberto para não assinantes) e no Disney+ (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final do Paulistão, o Corinthians agora volta suas atenções para a Pré-Libertadores. Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, quem vencer avança. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá todos os titulares à disposição, após poupá-los no empate com o Guarani na última rodada do estadual.

"Para cumprir o sonho que queremos cumprir, temos que fazer diferente. Eles sabem e nós sabemos. Todos erraram. Não fomos o Corinthians ali por um montão de fatores. Aquilo não pode acontecer nunca mais. Quarta-feira, aqui dentro tem que ser um inferno e vai ser um inferno. Eles sabem o que podem dar e sabem o que está em jogo: é vida ou morte", afirmou o auxiliar Emiliano Díaz sobre a postura da equipe no primeiro jogo.

"Sabemos que teremos o apoio do torcedor e tenho certeza absoluta que faremos o jogo diferente. Pedimos desculpas ao torcedor, não podemos jogar daquela forma, as críticas são justas. Nós também fazemos essas críticas. Desde que chegamos aqui, essa foi a semana mais dura. Temos, graças a Deus, a oportunidade de mais um jogo. Na Copa Libertadores, você não pode dar mole. O grupo sempre responde, foi uma semana brava, muita cobrança, mas o grupo sabe e está consciente. Mais uma vez, pedimos desculpas aos torcedores. Na quarta, o torcedor verá realmente o que é o Corinthians", completou.

Por outro lado, o Universidad Central chega embalado por uma vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa na última rodada do Campeonato Venezuelano. Na Libertadores, a equipe busca sua primeira vitória na história do torneio.

Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre El Nacional e Barcelona. No jogo de ida, o time de Guayaquil venceu por 1 a 0, fora de casa.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo; (Breno Bidon/Charles), José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Universidad Central: Miguel Silva; Kendrys Silva, Martínez, Simarra e Cumana; Gonzalez e Sole; Sosa, Zapata e Juan Cuesta; Ortiz. Técnico: Daniel Sasso.

Desfalques

Corinthians

Gustavo Henrique e Raniele seguem fora.

Universidad Central

Sem desfalques confirmados.

Quando é?