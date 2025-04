Onde assistir a Corinthians x Huracán ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Huracán se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será transmitida ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Campeão do Paulistão, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Bahia na rodada de estreia do Brasileirão e agora foca suas atenções na disputa da Sul-Americana. Em busca de um título inédito, o Timão participará do torneio após ser eliminado na Pré-Libertadores, quando foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 3 a 2 no placar agregado. No ano passado, o Corinthians caiu na semifinal da Sul-Americana para o Racing, da Argentina.

Por outro lado, o Huracán vive um bom momento no Campeonato Argentino. Ocupando a terceira posição, com 22 pontos — dois a menos que o líder Tigre —, a equipe soma seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Na Sul-Americana, integra o Grupo C, ao lado de Corinthians, América de Cali e Racing-URU.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martinez e Carrillo; Memphis Depay, Romero e Yuri Alberto.

Huracán: Galíndez; De La Fuente, Pereyra, Pellegrino e Ibáñez; Ojeda, Leo Gil, Mazzantti, Miljevic e Alanís; Ramírez.

Desfalques

Corinthians

Garro e Hugo Souza estão lesionados.

Huracán

Tomas Guidara está machucado.

Quando é?