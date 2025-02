Onde assistir a Corinthians x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Guarani se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play, Zapping TV e Play Plus no streaming (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final do Paulistão, o Corinthians lidera o Grupo A com 26 pontos. Em 11 jogos, o Timão acumula oito vitórias, dois empates e uma derrota, com um aproveitamento de 78%.

Por outro lado, o Guarani chega à última rodada ainda na briga pela classificação. Ocupando o terceiro lugar no Grupo B, o Bugre está a dois pontos do RB Bragantino, segundo colocado. Nos últimos quatro jogos, soma dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Maná, Torres, Cacá, Matheus Bidu; Charles, Alex Santana, Ryan; Igor Coronado; Romero, Talles Magno.

Guarani: Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael, Emerson Barbosa; Mateus Sarará, Caio Mello, Anderson Leite; Rafael Bilu, João Marcelo, Denílson.

Desfalques

Corinthians

Raniele e Gustavo Henrique estão no departamento médico.

Guarani

Lucas Justen e Matheus Regis estão machucados, enquanto Natan Camargo cumprirá suspensão.

Quando é?