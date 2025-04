Onde assistir a Corinthians x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta da CazéTV no Youtube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após ser derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0 na última rodada, o Corinthians tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos somados, a equipe alvinegra ocupa a parte intermediária da tabela. O Timão estreou com empate em 1 a 1 diante do Bahia e, na segunda rodada, superou o Vasco por 2 a 0.

Fabrizio Angileri e Gustavo Henrique devem reforçar o time no confronto, com retornos esperados pelo técnico Ramón Díaz

Por outro lado, o Fluminense está na briga pela parte de cima da tabela. Com seis pontos, o Tricolor foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0 na rodada de estreia, mas na sequência buscou a recuperação e venceu o RB Bragantino por 2 a 1 e o Santos por 1 a 0.

Em 107 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 39 vitórias, contra 35 do Fluminense, além de 33 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2024, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá), Angileri (Bidu); Raniele, Carrillo, Breno Bidon; Romero (Coronado), Memphis, Yuri Alberto.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Santos), Freytes, Renê; Bernal, Martinelli, Lima (Ganso); Arias, Canobbio (Keno), Cano.

Desfalques

Corinthians

Hugo Souza e Rodrigo Garro seguem lesionados.

Fluminense

Otávio, Gabriel Fuentes, Guga, Isaque, Riquelme Felipe e Pitaluga estão fora.

Quando é?