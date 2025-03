Onde assistir a Corinthians x Barcelona de Guayaquil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelos playoffs da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina) na TV aberta, da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Finalista do Paulistão após eliminar o Santos por 2 a 1 na semifinal, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca da classificação para a fase de grupos, o Timão perdeu o primeiro jogo por 3 a 0 e agora tem a missão de vencer por quatro gols de diferença. Caso vença por três gols, a vaga será decidida nos pênaltis. Vale lembrar que ma segunda fase dos playoffs, a equipe eliminou o Universidad Central por 4 a 3 no placar agregado.

Para o confronto, o técnico Ramón Díaz trata como dúvida a presença de Yuri Alberto. O jogador sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, mas não teve lesão diagnosticada.

Por outro lado, o Barcelona de Guayaquil conquistou a classificação para a terceira fase dos playoffs após eliminar o El Nacional por 2 a 1 no placar agregado. Agora, o time equatoriano pode perder por dois gols de diferença para avançar à fase de grupos.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero).

Barcelona de Guayaquil: Contreras; Vargas, Álex Rangel, Vallecilla, Carabalí; Arroyo, Leonai, Cortez; Valiente, Corozo e Rivero.

Desfalques

Corinthians

Igor Coronado segue lesionado, enquanto Fabrizio Angileri não foi inscrito na fase preliminar da Libertadores.

Barcelona de Guayaquil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?