Onde assistir a Corinthians x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (14), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Corinthians recebe o Atlético-MG neste domingo (14), a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Sergipe e Ceará) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Nacional por 4 a 0 na Copa Sul-Americana, o Corinthians volta as atenções para a estreia no Brasileirão. Sem conquistar um título desde 2019, o Timão iniciou a temporada de forma irregular e não disputou o mata-mata do Paulistão 2024.

Do outro lado, o Atlético-MG, atual campeão do Campeonato Mineiro, chega embalado com o aproveitamento de 100% na Libertadores. Na última temporada, o Galo terminou em terceiro lugar do Brasileirão e garantiu a classificação direta para a fase de grupos da Liberta.

Em 111 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 43 vitórias, contra 39 do Atlético-MG, além de 29 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo: Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (Rubens), Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Corinthians

Maycon e Diego Palacios seguem fora.

Atlético-MG

Bruno Fuchs, Edenílson, Brahian Palacios, Patrick e Paulo Vitor são desfalques.

Quando é?

Data: domingo, 14 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Yuri Elino (árbitro), Rodrigo Figueiredo e Thiago Henrique (assistentes), Afro Rocha (quarto árbitro), Daniel Nobre Bins (VAR)