Onde assistir a Copenhagen x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), no Estádio Parken; veja como acompanhar na TV e na internet

Copenhagen e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (13), às 17h (de Brasília), no Estádio Parken, na Dinamarca, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado por 10 vitórias consecutivas nesta temporada, o Manchester City agora volta as atenções para o início das fases eliminatórias da Champions League. Os atuais campeões, garantiram a classificação após liderarem o Grupo G, com 18 pontos. Até o momento, os ingleses invictos, com seis vitórias conquistadas.

Do outro lado, o Copenhagen busca sua primeira vitória contra o rival. Em quatro jogos disputados, houve dois empates e duas derrotas. No último encontro, válido pela fase de grupos da Champions 2022/23, as equipes empataram sem gols.

Na atual temporada, os dinamarqueses avançaram para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao terminarem na vice-liderança do Grupo A, com oito pontos, oito a menos que o líder Bayern de Munique. Até o momento, registraram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, um aproveitamento de 44%.

"Temos feito muitas coisas bem e tem sido muito bom fazer parte disso. Somos um clube que deve ser capaz de competir com os adversários que enfrentamos na Champions League.", afirmou o meia Rasmus Falk.

Prováveis escalações

Copenhagen: Kamil Grabara; Peter Ankersen, Kevin Diks, Denis Vavro e Elias Jelert; Viktor Claesson, Rasmus Falk, Roony Bardghji e Diogo Gonçalves; Moha Elyounoussi e Elias Achouri. Técnico: Jacob Neestrup.

Manchester City: Ederson; John Stones, Rúben Dias, Kyle Walker e Josko Gvardiol; Rodri, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne; Jérémy Doku, Julian Alvarez e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Copenhagen

Lukas Lerager, expulso contra o Galatasaray na última rodada, cumprirá suspensão, enquanto Davit Khocholava e Theo Sander estão lesionados.

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de fevereiro de 2024

terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Parken - Copenhagen, DIN

Estádio Parken - Copenhagen, DIN Arbitragem: José María Sánchez (árbitro), Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (assistentes), Cesar Soto Grado (quarto árbitro), Juan Martínez Munuera (VAR)