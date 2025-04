Onde assistir a Colo-Colo x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Monumental de Colo-Colo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Colo-Colo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Colo-Colo, no Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Mirassol por 1 a 1 no Brasileirão, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na rodada de estreia, o Leão do Pici foi derrotado pelo Racing por 3 a 0 e ocupa a lanterna do Grupo E. Na história do campeonato, este será o sétimo compromisso do clube fora de casa. Até o momento, são duas vitórias, um empate e três derrotas, com sete gols marcados e dez sofridos.

Por outro lado, o Colo-Colo vem de empate sem gols com o Santiago Wanderers na Copa do Chile. Na Libertadores, a equipe chilena empatou com o Atlético Bucaramanga por 3 a 3 na rodada de estreia do Grupo E. Vale lembrar que é o único clube chileno campeão da Libertadores, conquistando o título em 1991.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Colo-Colo: Cortés; Isla, Saldivia, Vegas, Wiemberg; Pavez, Pizarro; Arturo Vidal, Aquino, Cepeda; Correa. Técnico: Jorge Almirón.

Fortaleza: João Ricardo; Titi, David Luiz e Kuscevic; Diogo Barbosa, Sasha, Martínez, Zé Welison e Pikachu; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Colo-Colo

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Brítez, Mancuso, Tinga está entregue ao departamento médico.

Quando é?