Onde assistir a Cienciano x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes estreiam na fase de grupos nesta terça-feira (1), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cienciano e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Grêmio por 2 a 1 na estreia do Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca do título inédito, o Galo faz parte do Grupo H ao lado de Caracas, Iquique e Cienciano. Para o confronto, a equipe mineira terá que lidar com a altitude de 3.399 mil metros acima do nível do mar.

"É uma competição nova, a primeira que vou disputar. Espero ser muito feliz, buscar esse título.Vamos encontrar dificuldades. Altitude lá. É nos preparar para isso", afirmou o capitão Hulk.

Por outro lado, o Cienciano, campeão da Sul-Americana em 2003, quando venceu o River Plate na grande final, vem de empate com o Deportivo Los Chankas por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Peruano.

Prováveis escalações

Cienciano: Bolado; Ortíz, Galeano, Estrada, Arias; Benites, Gómez, Ramúa, Romagnoli; Gentile, Garcés.

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Alonso, Lyanco, Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Scarpa, Cuello; Hulk, Rony.

Desfalques

Cienciano

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios seguem machucados.

Quando é?