Onde assistir a Cianorte x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes entram em campo neste domingo (02), no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cianorte e Coritiba se enfrentam neste domingo (02), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, em Cianorte, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo de NSports e TV Coxa Prime (confira a programação completa).

O Coritiba vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Andraus, no Couto Pereira, e vai para o próximo embate com uma equipe totalmente alternativa. O Coxa abriu a rodada no 5° lugar, com dez pontos somados.

O Cianorte, enquanto isso, chegou a liderar o Estadual nas primeiras rodadas, mas acabou perdendo o embalo e já não vence há três jogos - perdeu para Londrina e Rio Branco e empatou com o Athletico-PR, mais recentemente. A equipe vem na 6ª posição, com os mesmos dez tentos do rival.

Prováveis escalações

Cianorte: Eugênio Neto; Gabriel Souza, Anderson Salles, Breno Augusto e Nicolas; Alisson, Guilherme Beléa e Clinton; Luiz Fernando e Gabriel Ramos. Técnico: Jerson Testoni.

Coritiba: Gabriel Leite; Felipe Guimarães (Lucas Taverna), Renan Gustavo, João Pedro e Rodrigo Gelado; Geovane Meurer, Brenno (Dani Gruber) e Jorge (Vitor Tissi); Jhonny (Vitor Martinelli), Ruan Assis e Éberth (Paulo Roberto). Técnico: Moisés Moura.

Desfalques

Cianorte

Danrley (suspenso).

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?