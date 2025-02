Onde assistir a Chelsea x Southampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Southampton se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há duas rodadas no Campeonato Inglês, o Chelsea volta a campo em busca da recuperação. Fora da zona de classificação para a Champions League, os Blues ocupam a sétima posição, com 43 pontos, um a menos que o Manchester City, que fecha o G-4.

O Southampton, por sua vez, ocupa a lanterna da competição com apenas nove pontos, 13 a menos que o Wolverhampton, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Em 26 partidas, a equipe conquistou apenas duas vitórias, três empates e sofreu 21 derrotas, com um aproveitamento de apenas 11%.

Prováveis escalações

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Dewsbury-Hall, Caicedo; Palmer, Fernandez, Sancho; Pedro Neto.

Southampton: Ramsdale; Aribo, Bella-Kotchap, Bree; Sugawara, Gronbaek, Smallbone, Walker-Peters; Fernandes; Onuachu, Sulemana.

Desfalques

Chelsea

Omari Kellyman, Noni Madueke, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Nicolas Jackson, Romeo Lavia e Marc Guiu estão fora, enquanto Mykhaylo Mudryk cumprirá suspensão.

Southampton

Ross Stewart, Ryan Fraser e Adam Lallana estão machucados.

Quando é?