Onde assistir a Chelsea x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Com vantagem dos Citizens por 2 a 0 no agregado, equipes disputam nesta quinta-feira (27), em Stamford Bridge, a vaga para as semifinais da competição

Chelsea e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do DAZN, via streaming (veja a programação completa).

O Chelsea chega para o duelo decisivo embalado pela liderança na Women’s Super League e pela recente vitória sobre o próprio Manchester City na competição nacional. No entanto, a missão europeia é desafiadora: as Blues precisam reverter a desvantagem de dois gols para seguir sonhando com o inédito título da Champions League. A equipe de Sonia Bompastor aposta na força em Stamford Bridge, onde venceu todos os seus jogos sob o comando da treinadora. A virada no Etihad, no último fim de semana, mostrou que o Chelsea tem poder de reação, mas agora será preciso ainda mais contundência para superar o forte sistema defensivo do City.

O Manchester City chega a Londres com a vantagem construída no Joie Stadium e a confiança de quem nunca foi eliminado em um mata-mata de Champions League após vencer o jogo de ida. Vivianne Miedema, autora dos dois gols no primeiro encontro, segue como a principal arma ofensiva dos Citizens, que também contam com a solidez defensiva para segurar o ímpeto do Chelsea. Apesar de estar longe da briga pelo título na liga inglesa, o time de Nick Cushing vê na Champions League a chance de brigar por um troféu de peso nesta temporada.

Prováveis escalações

Chelsea: Hampton; Bronze, Bjorn, Bright, Baltimore; Cuthbert, Walsh; Rytting Kaneryd, Kaptein, James; Ramirez. Técnica: Sonia Bompastor.

Manchester City: Keating; Casparij, Prior, Layzell, Ouahabi; Park, Roord, Murphy; Kerolin, Fowler, Miedema. Técnico: Nick Cushing.

Chelsea

Kadiesha Buchanan, Sophie Ingle, Femke Liefting, Naomi Girma, Guro Reiten, Maelys Mpome e Sam Kerr (lesionadas) e Zecira Musovic (licença maternidade).

Manchester City

Laura Blindkilde-Brown (lesão no tornozelo), Ayaka Yamashita (lesionada), Alex Greenwood, Rebecca Knaak, Aoba Fujino, Lauren Hemp, Bunny Shaw e Risa Shimizu (lesionadas), Laia Aleixandri e Yui Hasegawa (dúvidas após saírem lesionadas no último ogo).

Quando é?