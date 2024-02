Onde assistir a Chelsea x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da Liga Inglesa

Clássico inglês será disputado neste domingo (25), no Estádio de Wembley; confira a transmissão e mais informações da decisão

Chelsea e Liverpool decidem o título da Copa da Liga Inglesa neste domingo (25), às 12h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Manchester City por 1 a 1 na última rodada, o Chelsea volta suas atenções para a decisão da Copa da Liga Inglesa. Os Blues, com cinco títulos conquistados no torneio (2015, 2007, 2005, 1998 e 1965), avançaram à final após eliminar o Wimbledon (2 a 1), Brighton (1 a 0), Blackburn (2 a 0), Newcastle (4 a 2 nos pênaltis) e o Middlesbrough por 6 a 2.

Para o confronto, o técnico Mauricio Pochettino trata como dúvida a presença de Thiago Silva, com problema na virilha. Caso não esteja apto, Levi Colwill é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Liverpool, maior campeão da Copa da Liga Inglesa com nove títulos (2022, 2012, 2003, 2001, 1995, 1984, 1983, 1982 e 1981), eliminou o Bournemouth por 2 a 1 nas oitavas de final, o West Ham por 5 a 1 nas quartas e o Fulham por 3 a 2 no placar agregado na semi. Anteriormente, passou pelo Leicester por 3 a 1 na terceira fase.

Prováveis escalações

Chelsea: Petrović; Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva e Ben Chilwell; Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Conor Gallagher; Cole Palmer, Raheem Sterling e Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Liverpool: Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Gravenberch; Salah, Gakpo e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Desfalques

Chelsea

Benoit Badiashile, Reece James, Wesley Fofana e Marc Cucurella seguem fora.

Liverpool

Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ben Doak, Stefan Bajcetic, Joel Matip, Diogo Jota, Thiago Alcântara e Curtis Jones são desfalques.

Quando é?