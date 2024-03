Onde assistir a Chelsea x Ajax ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League feminina

Equipes voltam a campo nesta quarta para decidir quem fica com a vaga nas semis

Chelsea e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming (veja a programação completa aqui).

Veja esse jogo da Champions feminina ao vivo, com narração em português, no Youtube do DAZN Brasil

O Chelsea chega para este duelo com uma vantagem muito confortável. A vitória por 3 a 0 trazida de Amsterdã na bagagem deixa o clube londrino com um favoritismo grande para avançar às semis. Em quatro ocasiões que saiu na frente no jogo de ida das quartas do torneio, o time avançou em todas.

Novato nesta fase da Champions feminina, o Ajax tem uma missão bastante árdua em Londres. A boa notícia é que o clube holandês terá a capitã Sherida Spitse (que cumpriu suspensão no jogo de ida) de volta ao time para tentar reverter o placar da primeira partida.

Prováveis escalações

Chelsea: Hannah Hampton; Ève Périsset, Jess Carter, Kadeisha Buchanan e Niamh Charles; Melanie Leupolz, Erin Cuthbert; Rytting Kaneryd, Sjoeke Nüsken, Guro Reiten; Lauren James. Técnica: Emma Hayes.

Ajax: Regina van Eijk; Isa Kardinaal, Sherida Spitse, Kay-Lee de Sanders e Daliyah de Klonia; Nadine Noordam, Rosa van Gool e Jonna van de Velde; Chasity Grant, Romée Leuchter e Tiny Hoekstra. Técnica: Suzanne Bakker.

Desfalques

Chelsea

Ann-Katrin Berger, Millie Bright, Nathalie Björn, Aniek Nouwen, Maren Mjelde, Mia Fishel e Sam Kerr estão fora.

Ajax

Suspensa pelo terceiro cartão amarelo, Lily Yohannes fica indisponível para a partida.

Quando é?