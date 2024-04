Onde assistir a Cerro Porteño x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio General Pablo Rojas; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Fluminense visita o Cerro Porteño nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmitida ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Vasco por 2 a 1 no Brasileirão, volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Líder do Grupo A, com quatro pontos, o Tricolor empatou com o Alianza Lima por 1 a 1 na rodada de estreia e, em seguida, venceu o Colo-Colo por 2 a 1.

Por outro lado, o Cerro Porteño, na terceira posição do Grupo A com três pontos, foi derrotado pelo Colo-Colo por 1 a 0, mas venceu o Alianza Lima por 1 a 0 nos dois primeiros jogos disputados na Libertadores.

Prováveis escalações

Cerro Porteño: Jean; Benítez, Eduardo Brock, Morel, Carrizo; Cecilio Domínguez, Aguayo, Arzamendia; Churín, Báez, Peralta. Técnico: Manolo Giménez.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Marquinhos, Arias, Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Marlon e Gabriel Pires estão machucados, enquanto Arthur, Kauã Elias, Alexsander e John Kennedy foram afastados por indisciplina.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas - Assunção, PAR

Arbitragem: Esteban Ostojich (árbitro) e Leodán González (VAR)