Onde assistir a Ceilândia x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), no Estádio Abadião; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceilândia e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Estádio Abadião, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Maringá no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba agora foca na estreia na Copa do Brasil. Na última temporada, o Coxa foi eliminado ainda na primeira fase pelo Águia de Marabá, perdendo por 3 a 2.

"Nós temos que nos adaptar rápido ao gramado. Não conheço ainda o campo do Ceilândia, mas temos que nos adaptar, não existe nenhum tipo de álibi e nem muleta, temos que realmente encarar como um jogo bem importante para as pretensões do clube. Vai ser difícil", afirmou o técnico Mozart.

Por outro lado, o Ceilândia vem de uma derrota por 4 a 1 para o Capital na última rodada do Campeonato Brasiliense. Na Copa do Brasil, quem avançar nesta quinta-feira enfrentará, na segunda fase, o vencedor do duelo cearense entre Maracanã e Ferroviário.

Prováveis escalações

Ceilândia: Edmar Sucuri; Ferdinan, Badhuga, Wallace Marques, Danillo Ribeiro; Pedro Bambu, Júlio César, Jean Patrick, Matheus Nolasco; Wisman e Kennedy.

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson (Tiago Coser), Fracchia e João Almeida; Filipe Machado; Sebá Gomez, Matheus Bianqui, Lucas Ronier e Everaldo; Dellatorre.

Desfalques

Ceilândia

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Maicon e Bruno Melo estão lesionados.

Quando é?