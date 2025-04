Onde assistir a Ceará x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (15), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Vasco se enfrentam neste domingo (13), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota para o Juventude por 2 a 1 na última rodada, o Ceará busca a recuperação. Com quatro pontos conquistados em três jogos, o Vovô ainda empatou com o RB Bragantino por 2 a 2 na rodada de estreia e venceu o Grêmio por 2 a 0.

Por outro lado, o Vasco venceu o Sport por 3 a 1 e chegou à sua segunda vitória em três rodadas. Com seis pontos, o Gigante da Colina está na briga pelas primeiras posições na tabela. Para o confronto fora de casa, o técnico Fábio Carille não confirmou se vai poupar atletas por conta da sequência da temporada.

Mais artigos abaixo

"Um planejamento da minha cabeça, discutindo e conversando, o que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal para o Corinthians, não ia estar inteiro na terça nem hoje (sábado). A gente está vendo todos os times mudando bastante e a gente vindo de altitude. Graças a Deus deu certo o que planejei. Se não tivesse dado, a responsabilidade seria minha", afirmou o treinador.

"Vai ser de jogo a jogo. Amanhã (domingo) os jogadores chegam sem condição de fazer nada, os que iniciaram. Os outros vão para o campo. Na segunda-feira a gente começa a ter uma ideia, quando o cansaço bate e a recuperação. Neste momento, não (definiu se vai poupar). Domingo a gente começa a conversar e planejar o jogo do Ceará", completou.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Eder, Willian Machado; Diego, Lourenço, Matheus Araújo; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê; Coutinho, Garré, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Desfalques

Ceará

Fernandinho, Bruno Tubarão, Pedro Henrique, Nícolas, Matheus Bahia e Lucas Mugni seguem no DM.

Vasco

Maurício Lemos, Guilherme Estrella e David seguem fora.

Quando é?