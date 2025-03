Onde assistir a Ceará x Juazeirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na briga pelo título do Campeonato Cearense, o Ceará volta suas atenções para a disputa do Nordestão. Em busca do quarto troféu do torneio, o Vozão ocupa a terceira posição do Grupo B, com sete pontos e um jogo a menos.

Por outro lado, o Juazeirense aparece em sexto lugar no Grupo B, com seis pontos, fora da zona de classificação para as quartas de final. Em cinco jogos, a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota, com um aproveitamento de 40% no torneio.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho, Pedro Raul.

Juazeirense: Igor Leonardo; Breno (Alex Santos), Zé Romário, Wesley, Bruno (Daniel); Elivelton (Emerson), Bino, Trindade, Guilherme; Adriel, Alexsandro (Nico Rangel).

Desfalques

Ceará

Bruno Tubarão, Rafael Ramos, Richardson, Pedro Henrique e Ramon estão lesionados.

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?