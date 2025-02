Onde assistir a Ceará x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado pela goleada por 5 a 0 sobre o Barbalha no Campeonato Cearense, o Ceará agora foca na disputa do Nordestão. Na rodada de estreia, o Vozão foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0 e ocupa a lanterna do Grupo B. Já o CSA, vice-líder, venceu o Confiança por 2 a 1.

Prováveis escalações

Ceará: Keiller; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço, Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Henrique, Aylon.

CSA: Georgemy, Cedric, Betão, Wanderson, Roberto, Vander, Gustavinho, Brayann, Álvaro, Tiago Marques, Guilherme Cachoeira.

Desfalques

Ceará

Rafael Ramos e Bruno Tubarão seguem fora.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?