Onde assistir a Ceará x Confiança ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

O Ceará recebe o Confiança, de Sergipe, na noite desta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, localizada no estado do Ceará, pela terceira rodada da Copa do Nordeste de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no streaming (veja a programação completa aqui).

Ceará e Confiança chegam ao confronto com boas expectativas, ambos em momentos de estabilidade na temporada. O Vovô e o Dragão vêm de vitórias pelo placar de 2 a 1 sobre seus principais rivais, Fortaleza e Sergipe, respectivamente, nos estaduais, reforçando o bom momento de ambas as equipes.

Na Copa do Nordeste, ambos têm uma vitória e uma derrota, somando três pontos. No entanto, o Confiança, com saldo de um gol, ocupa a terceira posição do Grupo B, ficando à frente do Ceará, que está duas posições abaixo na tabela.

Prováveis escalações

Stephan Eilert / Ceará SC

Ceará: Keiller; Fabiano, Marllon, Ramon, Matheus Bahia; Pedro Henrique, Fernado Sobral, Richardson, Fernandinho; Aylon e Lucas Mugni. Técnico: Léo Condé.

Confiança: Rafel; Valdir, Maicon, Eduardo, Airton; André, Fábio, Luiz Otavio; Weriton, Ronald e Rodrigo. Técnico: Waguininho Dias

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?