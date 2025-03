Onde assistir a Ceará x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e América-RN se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), a Arena Castelão, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Maracanã por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, o Ceará volta suas atenções para a disputa do Nordestão. No momento, a equipe ocupa a quinta posição do Grupo B, com quatro pontos, um a menos que o Juazeirense, equipe que fecha a zona de classificação.

Por outro lado, o América-RN, terceiro colocado, com sete pontos, registra duas vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 58%.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Sobral, Lourenço e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul (Aylon) e Pedro Henrique.

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Roldan, Souza e Ítalo (Antônio Villa); Thiaguinho (Antônio Villa) e Ricardo Bueno.

Desfalques

Ceará

Rafael Ramos e Bruno Tubarão estão machucados.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?