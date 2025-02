Onde assistir a Brugge x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), no Estádio Jan Breydel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brugge e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Jan Breydel, na Bélgica, pelo jogo de ida doss playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Leuven no Campeonato Belga, o Brugge volta suas atenções para a disputa da Champions League, buscando a classificação às oitavas de final. Na primeira fase, a equipe terminou em 24º lugar, com 11 pontos. Em oito jogos disputados, somou três vitórias, dois empates e três derrotas.

Por outro lado, o Atalanta chega embalado após golear o Verona por 5 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano. Na primeira fase da Champions, a equipe terminou em nono lugar, com 15 pontos, um a menos que o Aston Villa, que garantiu a última vaga direta para as oitavas de final.

