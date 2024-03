Onde assistir a Brighton x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Liga Europa

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (14), no Estádio Falmer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brighton e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Após empatar com a Fiorentina por 2 a 2 na última rodada do Campeonato Italiano, a Roma volta as atenções para a disputa da Liga Europa. Como venceu o primeiro jogo por 4 a 0, os italianos podem perder por até três gols de diferença.

Na primeira fase, a Roma terminou na vice-liderança do Grupo G, com 13 pontos, enquanto na segunda fase eliminou o Feyernoord nos pênaltis por 4 a 2, após dois empates em 1 a 1 no tempo normal.

Do outro lado, o Brighton precisa vencer por cinco gols de diferença para avançar às quartas de final da Liga Europa. Na fase de grupos, a equipe inglesa terminou na liderança do Grupo B, acumulando 13 pontos com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

Brighton: Steele; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Adingra, Lallana, Fati; Welbeck.

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Zalewski; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Desfalques

Brighton

Solly March, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood, James Milner e João Pedro são desfalques.

Roma

Rasmus Kristensen e Tammy Abraham seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 14 de março de 2024

Horário: 17h (de Brasília)