Onde assistir a Brighton x Chelsea ao vivo, na internet e na, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), no Estádio Estádio Falmer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brighton e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 17h (de Brasília), no Estádio Falmer, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após eliminar o Chelsea da Copa da Inglaterra por 2 a 1, o Brighton reencontra o rival no Campeonato Inglês. No momento, a equipe ocupa a parte intermediária da tabela, com 34 pontos, e busca a recuperação no torneio nacional após duas derrotas consecutivas.

Por outro lado, o Chelsea luta para se manter no G-4 do Campeonato Inglês. Em quarto lugar, com 43 pontos, os Blues têm três pontos a mais que o Manchester City, quinto colocado. Até aqui, o time registra 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 59%.

Prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Veltman, Hecke, Webster, Lamptey; Baleba, Hinshelwood; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.

Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Fernández, Caicedo; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.

