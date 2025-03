Onde assistir a Brasil x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (20), na Arena BRB Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h45 (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

O jogo será narrado por Luis Roberto na Globo, com comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. No SporTV, Paulo Andrade será o narrador, com Grafite e Eric Faria nos comentários.

O Brasil ocupa a quinta posição na tabela de classificação das Eliminatórias, com 18 pontos. Até o momento, a Seleção Brasileira soma cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Nos últimos jogos, disputados em novembro de 2024, a equipe empatou por 1 a 1 contra Uruguai e Venezuela.

Para o próximo confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Neymar, que foi cortado devido a uma lesão na coxa. Danilo e Ederson também desfalcarão a equipe e foram substituídos por Endrick, Alex Sandro e Lucas Perri.

"Nós buscamos dentro de um contexto trabalhar com um possível retorno do Ney. Tendo a presença do Neymar e ele vivenciando um momento de recuperação, tanto física quanto técnica, num processo crescente, mas ainda gradativo", afirmou o treinador.

Por outro lado, a Colômbia ocupa a quarta posição, com 19 pontos, e venceu apenas dois dos últimos cinco jogos. Para o confronto, o técnico Néstor Lorenzo pode optar pela entrada de Jhon Arias, atacante do Fluminense.

Em 37 jogos disputados entre as seleções, o Brasil registra 21 vitórias, contra quatro da Colômbia, além de 12 empates. No último encontro válido pela Copa América 2024, as seleções empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha e Rodrygo; Vini Jr e João Pedro.

Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz (Arias), Dávinson Sánchez, Lucumi e Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Portilla e Juan Quintero; Luis Diaz, Jhon Arias e Rafael Borré.

Desfalques

Brasil

Neymar, Danilo e Ederson estão machucados.

Colômbia

Jhon Durán cumprirá suspensão.

Quando é?