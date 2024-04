Onde assistir a Botafogo x Universitario ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Universitario se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Juventude por 5 a 1 no Brasileirão, o Botafogo volta as atenções para a disputa da Libertadores. Em busca da primeira vitória e dos primeiros pontos no torneio, o Alvinegro ocupa a lanterna do Grupo D. Até o momento, foi derrotado pelo Junior Barranquilla por 3 a 1 e pela LDU por 1 a 0.

Do outro lado, o Universitario aparece na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos quatro pontos que o líder Junior Barranquilla. Na rodada de estreia, a equipe venceu a LDU por 2 a 1, mas empatou com o Junior Barranquilla por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito; Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Bastos, Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Savarinho, Jeffinho; Júnior Santos, Tiquinho Soares.

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jario Concha; Andy Polo, Portocarrero; Alex Valera e Edison Flores.

Desfalques

Botafogo

Matheus Nascimento e Marçal estão lesionados.

Universitario

Christofer Gonzáles e José Rivera estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Jesús Valenzuela (árbitro) e Marco Suárez (VAR)