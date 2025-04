Onde assistir a Botafogo-SP x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), na Arena Nicnet; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela terceira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em busca da primeira vitória na Série B, o Botafogo-SP tenta se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o América-MG na estreia. Na sequência, a equipe empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, somando apenas um ponto nas duas primeiras rodadas.

Do outro lado, o Remo mantém a invencibilidade na competição, somando quatro pontos. Na estreia, ficou no empate em 1 a 1 com a Ferroviária e, na rodada seguinte, superou o América-MG por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

"Nós sempre soubemos da qualidade que tinha dentro desse elenco, do quão esse elenco é bom. Acreditamos muito nele e na subida de divisão. Então, acredito que nosso dever é sempre ganhar, não importa se é dentro de casa ou fora. A gente vai para esse jogo contra o Botafogo-SP para vencer e trazer um resultado muito bom e positivo para a segunda-feira aqui contra o Coritiba-PR", afirmou Luan Martins.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: J. Carlos, Jeferson, A. Cassiano, Edson, Milhorim, Risso, Wesley, Maciel, J. Cafu, Nem, Jesus.

Remo: M. Rangel, Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Rodríguez, Caio, Pavani, Castro, Janderson, P. Rocha, Vizeu.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?