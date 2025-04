Onde assistir a Botafogo-SP x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Pantera busca a primeira vitória na Segundona, enquanto Dragão mira a segunda consecutiva; veja quem transmite o duelo

Botafogo-SP e Atlético-GO vão a campo neste domingo (13), às 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, com transmissão ao vivo do Disney+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (clique aqui e confira a programação do dia).

Após a derrota por 1 a 0 para o América-MG no Independência, na estreia da Série B, o Pantera retorna ao interior paulista em busca de seu primeiro ponto ao lado da torcida. Somando os jogos do Paulistão, a equipe não vence desde 11 de fevereiro, quando derrotou o RB Bragantino por 1 a 0.

O Dragão venceu o Athletic Club por 4 a 2 na primeira rodada e chega para o duelo com a intenção de conquistar mais uma vitória e assumir a liderança da Série B. Após as eliminações na semifinal do Campeonato Goiano, diante do Anápolis, e na segunda fase da Copa do Brasil, para o Retrô, a equipe volta o foco exclusivamente para a disputa por pontos corridos.

A última vez que os clubes se enfrentaram foi na Série B de 2023. Em Ribeirão Preto, o Botinha venceu por 1 a 0; em Goiânia, houve empate por 1 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Rafael Milhorim, Edson e Gabriel Risso; Jonathan Cafú, Wesley Dias, Leandro Maciel e Jefferson Nem; Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.

Atlético-GO: Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Willian Maranhão, Rhaldney e Kauan; Marcelinho, WIlliam Pottker e Sandro Lima. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

O meia Shaylon, com lesão muscular no adutor da coxa esquerda, e o atacante Caio Dantas, com lesão no calcanhar, não viajaram e são desfalques certos para a partida.

Quando é?